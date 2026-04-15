Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 6: Neue Perspektiven
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Nach einem Wutausbruch landet Luke im Gefängnis. Dank Ian kommt er auf Kaution frei, verschwindet jedoch kurz vor dem Gerichtstermin. Bob fängt ihn ab und zeigt ihm eine Perspektive auf. Bekommt Luke sein Leben nun in den Griff? Eric ist hin- und hergerissen: Er sucht zugleich die Anerkennung seines Bosses und seines Vaters. Eine schwierige Situation ... Grace muss sich eine neue Bleibe suchen, doch das Angebot von Cliff, seine Holzhaus zu bewohnen, lehnt sie brüsk ab.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren