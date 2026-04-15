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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Neue Perspektiven

BetaStaffel 2Folge 6vom 15.04.2026
Neue Perspektiven

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 6: Neue Perspektiven

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Nach einem Wutausbruch landet Luke im Gefängnis. Dank Ian kommt er auf Kaution frei, verschwindet jedoch kurz vor dem Gerichtstermin. Bob fängt ihn ab und zeigt ihm eine Perspektive auf. Bekommt Luke sein Leben nun in den Griff? Eric ist hin- und hergerissen: Er sucht zugleich die Anerkennung seines Bosses und seines Vaters. Eine schwierige Situation ... Grace muss sich eine neue Bleibe suchen, doch das Angebot von Cliff, seine Holzhaus zu bewohnen, lehnt sie brüsk ab.

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