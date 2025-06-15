Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 17: Der Soldat Leo Wyatt
43 Min.Ab 12
Als Piper ohne Leos Wissen dessen Teilnahme am Veteranentreffen zusagt, hat dies fatale Folgen: Ihr Brief bringt die Geister von Rick und Nathan Lang auf Leos Spur. Die Brüder und Leo kennen sich seit der Schulzeit und kämpften gemeinsam im Zweiten Weltkrieg. Doch Nathan und Rick machen den damaligen Sanitäter Leo für ihren Tod in der Schlacht um Guadalcanal verantwortlich und warten seit nunmehr 60 Jahren darauf, sich an den Nachkommen von Leo Wyatt zu rächen.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.