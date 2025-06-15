Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 9: Der Ring der Musen
41 Min.Ab 12
Seit die Quelle des Bösen von Cole schwer verwundet wurde, beginnen in der Unterwelt einige Warlocks, Anhänger um sich zu scharen. Einer von ihnen ist Devlin. Er besitzt den Ring der Inspiration, mit dem er Musen fangen kann. Auch Cole ist beunruhigt, denn er weiß, dass ein potenzieller Nachfolger der Quelle versuchen wird, die "Mächtigen Drei" zu vernichten. Und tatsächlich schickt Devlin seine Leute aus, um die Hexen im Club P3 in einen tödlichen Hinterhalt zu locken.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.