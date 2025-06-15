Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Der Ring der Musen

sixxStaffel 4Folge 9
Der Ring der Musen

Der Ring der MusenJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 9: Der Ring der Musen

41 Min.Ab 12

Seit die Quelle des Bösen von Cole schwer verwundet wurde, beginnen in der Unterwelt einige Warlocks, Anhänger um sich zu scharen. Einer von ihnen ist Devlin. Er besitzt den Ring der Inspiration, mit dem er Musen fangen kann. Auch Cole ist beunruhigt, denn er weiß, dass ein potenzieller Nachfolger der Quelle versuchen wird, die "Mächtigen Drei" zu vernichten. Und tatsächlich schickt Devlin seine Leute aus, um die Hexen im Club P3 in einen tödlichen Hinterhalt zu locken.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen