Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 19: Die Krönung
42 Min.Ab 12
Die Seherin steht kurz vor der Vollendung ihres teuflischen Planes, die Quelle als Nachfolgerin zu beerben. Piper und Paige wollen jedoch mit allen Mitteln versuchen, dies zu verhindern. In ihrer Verzweiflung bitten sie eine Hexenmeisterin um Hilfe, gemeinsam mit ihnen die Krönung einer neuen Quelle zu vereiteln. Dabei sind sie immer noch völlig ahnungslos, dass Cole der neue Herrscher der Unterwelt ist - und an seiner Seite Phoebe als neue Regentin über das Böse.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.