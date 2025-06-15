Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 5: Der Sammler
41 Min.Ab 12
Um einige Veränderungen am P3 vorzunehmen und neue Leute anzulocken, engagiert Piper einen Manager. Phoebe dagegen ist auf der Suche nach einem Job, doch das ist nicht einfach, denn sie braucht flexible Arbeitszeiten. Paige vermutet inzwischen in einem gruseligen Haus übernatürliche Geschehnisse. Als Phoebe dazu Nachforschungen anstellt, wird sie auf magische Weise von einem "Puppensammler" geschrumpft. Aber Piper und Paige schlagen den Dämon mit seinen eigenen Waffen.
