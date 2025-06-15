Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 4Folge 2
Folge 2: 48 Stunden

43 Min.Ab 12

Paige ist geschockt - sie muss die Nachricht, eine Hexe zu sein, erstmal verdauen. Nachdem die Quelle erkannt hat, dass nun die "Macht der drei" wiederhergestellt ist, möchte er Paige auf seine Seite ziehen: Wenn er es schafft, sie innerhalb von 48 Stunden zu einer bösen Tat zu verführen, ist sie für das Gute verloren und gehört ihm! Fast scheint der Plan aufzugehen, doch Phoebe, Piper, Cole und Leo können die unerfahrene Hexe im letzten Moment vor dem Bösen retten.

