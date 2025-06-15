Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Die drei Furien

sixxStaffel 4Folge 3
Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 3: Die drei Furien

42 Min.Ab 12

Piper trauert immer noch um den Verlust ihrer Schwester Prue. Mit allen Mitteln versucht sie, sämtliche Dämonen aufzuspüren, um Phoebe und Cole zu schützen. Doch dann wird sie selbst von drei mythologischen Furien angegriffen, die aus der Hölle kommen: Diese wollen Piper langsam in einen Dämon verwandeln, der auf Zerstörung aus ist und jeden tötet, der Schlechtes getan hat. Doch mit Coles Hilfe gelingt es Phoebe und Paige, Piper vom Pfad des Bösen zurückzuholen.

