Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 22: Der Engel des Schicksals
42 Min.Ab 12
Phoebe, Paige und Piper erhalten hohen Besuch: Der "Engel der Vorsehung" erscheint bei den drei zauberhaften Hexen und macht ihnen ein verführerisches Angebot. Wenn es den Schwestern gelänge, die Quelle alles Bösen zu zerstören, hätten sie die Gelegenheit, ihr Leben und ihre Bestimmung neu zu entwerfen. Sie könnten dann entweder ihre magischen Kräfte behalten oder ein ganz normales, dämonenfreies Leben führen. Wie werden sich die drei entscheiden?
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.