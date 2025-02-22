Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 1vom 22.02.2025
44 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12

Auf der Jagd nach Flachkopfwelsen in den trüben Flüssen von Texas und Mississippi, voller Schlangen und Alligatoren, gerät Cyril in Gefahr. Um die über 30 Kilo schweren Fische zu erreichen, muss er tief tauchen und sie mit bloßen Händen fangen.

