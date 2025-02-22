Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 1: Mit bloßen Händen
44 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12
Auf der Jagd nach Flachkopfwelsen in den trüben Flüssen von Texas und Mississippi, voller Schlangen und Alligatoren, gerät Cyril in Gefahr. Um die über 30 Kilo schweren Fische zu erreichen, muss er tief tauchen und sie mit bloßen Händen fangen.
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Genre:Angeln
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited