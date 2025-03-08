Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 6: Afrikas Wilder Westen
43 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12
Cyril ist im gefährlichen Dschungel von Gabun, Westafrika, unterwegs. Er ist auf der Suche nach einem Raubfisch, dessen Zähne tödliche Wunden zufügen können. Auf seinem Trip muss er einer Elefantenherde entfliehen und sich durch haiverseuchte Gewässer schlagen.
Genre:Angeln
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited