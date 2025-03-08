Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 6vom 08.03.2025
Folge 6: Afrikas Wilder Westen

43 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12

Cyril ist im gefährlichen Dschungel von Gabun, Westafrika, unterwegs. Er ist auf der Suche nach einem Raubfisch, dessen Zähne tödliche Wunden zufügen können. Auf seinem Trip muss er einer Elefantenherde entfliehen und sich durch haiverseuchte Gewässer schlagen.

