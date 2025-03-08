Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Der kanadische Riese

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 5vom 08.03.2025
Der kanadische Riese

Folge 5: Der kanadische Riese

45 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12

Cyril dringt bis an den Rand der Arktis in unbekanntes Gebiet vor, in dem es vor Bären und Wölfe nur so wimmelt. Der Abenteurer ist einem riesigen Fisch auf der Spur, der sogar Fischernetze zerreißen soll.

