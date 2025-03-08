Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 5: Der kanadische Riese
45 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12
Cyril dringt bis an den Rand der Arktis in unbekanntes Gebiet vor, in dem es vor Bären und Wölfe nur so wimmelt. Der Abenteurer ist einem riesigen Fisch auf der Spur, der sogar Fischernetze zerreißen soll.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited