Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 3: Fisch mit Spieß
45 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12
Knapp 50 Kilometer vor der Küste mitten in den tosenden Gewässern Senegals befindet sich Cyril in einem kleinen Holzboot. Er versucht, einen Fisch zu fangen, der mehr als 450 Kilogramm wiegen kann und so stark ist, dass Fischer bereits unter Wasser gezogen wurden. Seine speerartige Schnauze ist lebensgefährlich.
Genre:Angeln
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited