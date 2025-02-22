Gefahr aus dem DschungelJetzt kostenlos streamen
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 2: Gefahr aus dem Dschungel
44 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12
Ein Stammesangehöriger berichtet von einem gewaltsamen Unterwasserangriff im bolivianischen Dschungel. Cyril erkundet den Fluss, in dem der beängstigende Vorfall geschah. Welcher Monsterfisch könnte für einen derart brutalen Angriff verantwortlich sein?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited