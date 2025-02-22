Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Gefahr aus dem Dschungel

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 2vom 22.02.2025
Gefahr aus dem Dschungel

Gefahr aus dem DschungelJetzt kostenlos streamen

Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Folge 2: Gefahr aus dem Dschungel

44 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12

Ein Stammesangehöriger berichtet von einem gewaltsamen Unterwasserangriff im bolivianischen Dschungel. Cyril erkundet den Fluss, in dem der beängstigende Vorfall geschah. Welcher Monsterfisch könnte für einen derart brutalen Angriff verantwortlich sein?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Alle 3 Staffeln und Folgen