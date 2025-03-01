Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 4vom 01.03.2025
Folge 4: Geister des Riffs

46 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12

Vor der Küste Tansanias lauert ein aggressiver Fisch, der Haie zu Tode rammen kann und sogar Menschen angreift. Nachdem er aus einer gefährlichen Gezeitenströmung geschwommen ist, erkundet Cyril den Indischen Ozean zusammen mit einheimischen Fischern. Unter der sengenden Hitze wird seine Suche zu einem echten Kraftakt.

Kabel Eins Doku
