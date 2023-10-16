Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 16.10.2023: Barträume
45 Min.Folge vom 16.10.2023
Jon und Lindsay wohnen mit ihren Kindern in einer wunderschönen Wohnanlage, bloß passt ihr Haus nicht mehr zum Stil und den Bedürfnissen der Familie. Christina und Josh sollen die Küche und den Wohnbereich in Angriff nehmen und mit einer stilvollen Küstenatmosphäre veredeln, während gleichzeitig im Garten ein Pool gebaut wird. Inspiriert von einem Wellnesswochenende aktualisieren Christina und Josh im Anschluss ihren eigenen Garten, indem sie einen Wellnessbereich mit Sauna und ein Eisbad bauen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.