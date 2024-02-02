Folge vom 02.02.2024
Handwerker-BluesJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 02.02.2024: Handwerker-Blues
44 Min.Folge vom 02.02.2024
Die Ingenieure Cliff und Nadine planen ihre Renovierung seit über 15 Jahren und brauchen Christina, um die Vision ihrer Küche und ihres Wohnzimmers in die Realität umzusetzen. Das Haus stammt aus den 60er-Jahren und dementsprechend abgetrennt sind die Räume voneinander. Die Familie wünscht sich mehr Geselligkeit in Form eines offenen Wohnbereichs und einer hellen Küche mit vielen Lampen und großen Arbeitsflächen. Außerdem muss Christina einen geeigneten Platz für die Wachküche finden – denn die Garage ist ein No-go. Außerdem schließen Christina und Josh ihre eigene Küchenrenovierung in ihrem Zuhause erfolgreich ab.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 4-5: Warner Bros. Discovery, Inc.