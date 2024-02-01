Spieglein, Spieglein an der WandJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 01.02.2024: Spieglein, Spieglein an der Wand
Wiederkehrende Kund:innen bedeuten zufriedene Kund:innen, und so freut sich Christina darauf, das Hauptbadezimmer von Gina und Eric passend zu ihrer vorherigen Küchenrenovierung zu renovieren. Außerdem erwartet Christinas beste Freundin Cassie ihr zweites Kind und bittet sie um Hilfe bei der Verwandlung eines freien Gästezimmers in ein Kinderzimmer für ihren erstgeborenen Sohn und der Ausbau des Bads mit einer Badewanne. Christina verwandelt das Zimmer in ein Paradies für Kids unter dem Motto Baseball.
