Zu Gast: Waldemar HartmannJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 6: Zu Gast: Waldemar Hartmann
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Heute zu Gast in der Manege des Wahnsinns: Waldemar Hartmann. Waldi erzählt vom legendären Interview mit Rudi Völler, warum er für Uli Hoeneß kein Bein hergeben würde und eigentlich schon 1994 bei der ARD hätte rausfliegen müssen.
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-5: Joyn
Enthält Produktplatzierungen