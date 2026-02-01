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Circus HalliGalli

Zu Gast: Waldemar Hartmann

Studio71Staffel 1Folge 6vom 01.02.2026
Zu Gast: Waldemar Hartmann

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Circus HalliGalli

Folge 6: Zu Gast: Waldemar Hartmann

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Heute zu Gast in der Manege des Wahnsinns: Waldemar Hartmann. Waldi erzählt vom legendären Interview mit Rudi Völler, warum er für Uli Hoeneß kein Bein hergeben würde und eigentlich schon 1994 bei der ARD hätte rausfliegen müssen.

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