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Circus HalliGalli

Zu Gast: H.P. Baxxter

Studio71Staffel 1Folge 9vom 01.02.2026
Zu Gast: H.P. Baxxter

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Circus HalliGalli

Folge 9: Zu Gast: H.P. Baxxter

38 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Für alle die, die auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind, gibt es endlich schlüssige Antworten: Wir haben über 73,2 Wochen den Motivationscoach Oliver Stark (eventuelle Ähnlichkeiten mit Olli Schulz sind rein zufällig) dokumentarisch begleitet. Außerdem im brandneuen Wissenschaftsmagazin "HalliGallileo": Wie rangelt man richtig? Zu Gast: Scooter-Sänger H.P. Baxxter

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