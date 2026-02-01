Circus HalliGalli
Folge 9: Zu Gast: H.P. Baxxter
38 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Für alle die, die auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind, gibt es endlich schlüssige Antworten: Wir haben über 73,2 Wochen den Motivationscoach Oliver Stark (eventuelle Ähnlichkeiten mit Olli Schulz sind rein zufällig) dokumentarisch begleitet. Außerdem im brandneuen Wissenschaftsmagazin "HalliGallileo": Wie rangelt man richtig? Zu Gast: Scooter-Sänger H.P. Baxxter
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Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen