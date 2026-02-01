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Circus HalliGalli

Zu Gast: Matthias Schweighöfer

Studio71Staffel 1Folge 21vom 01.02.2026
Zu Gast: Matthias Schweighöfer

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Circus HalliGalli

Folge 21: Zu Gast: Matthias Schweighöfer

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Willkommen in der Manege des Wahnsinns! In "CIRCUS HALLIGALLI" wird gelacht, gefragt, gelästert - und auch mal gesungen. Joko und Klaas feiern das Showbusiness - und parodieren es zugleich. Die Moderatoren laden wöchentlich nationale und internationale Stars in ihren "CIRCUS HALLIGALLI". In ihrer Show zeigen Joko und Klaas augenzwinkernd, was der Kern ihrer Unterhaltung ist: ein Kindergeburtstag für Erwachsene ...

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