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Circus HalliGalli

Kloppo Winterscheidt und der goldene Umberto

Staffel 1Folge 31vom 18.03.2026
Kloppo Winterscheidt und der goldene Umberto

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Circus HalliGalli

Folge 31: Kloppo Winterscheidt und der goldene Umberto

41 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Kurz vor Weihnachten ist es endlich so weit: Der goldene Umberto kommt nach Dortmund! Obendrein gibt es noch einen ersten Ausblick auf die nächste Runde vom "Duell um die Welt". Um die weihnachtliche Runde zu komplettieren, kommt Thomas D zu Besuch, und auf der Bühne steht Marteria. Klingt doch nach einem frohen Fest, oder?

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