Kloppo Winterscheidt und der goldene UmbertoJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 31: Kloppo Winterscheidt und der goldene Umberto
41 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Kurz vor Weihnachten ist es endlich so weit: Der goldene Umberto kommt nach Dortmund! Obendrein gibt es noch einen ersten Ausblick auf die nächste Runde vom "Duell um die Welt". Um die weihnachtliche Runde zu komplettieren, kommt Thomas D zu Besuch, und auf der Bühne steht Marteria. Klingt doch nach einem frohen Fest, oder?
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Joyn
Enthält Produktplatzierungen