sixxStaffel 1Folge 1vom 02.09.2022
46 Min.Folge vom 02.09.2022Ab 6

Die jungen Styling-Talente Katrin, Luca, Nadine und Thomas wollen Starfriseur DENNY K. von ihrem Makeover überzeugen. Ihre zufällig zugeteilten Kundinnen hoffen auf einen frischen Look. Sie wünschen sich vom Umstyling einen Neuanfang, das dringend benötigte Verwöhnprogramm nach einer anstrengenden Renovierung oder den Weg zurück zu mehr Selbstliebe.

sixx
