Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

sixxStaffel 1Folge 4vom 23.09.2022
48 Min.Folge vom 23.09.2022Ab 6

Viele Kunden sehen ein Umstyling als Umbruch: ein Neuanfang nach einer schwierigen Zeit oder eine Veränderung, die zu mehr Selbstbewusstsein führt. "Cut it" stellt heute vier jungen Stylisten die ultimative Challenge: Wer kann schnell auf die Bedürfnisse und Wünsche seines Models eingehen und kreiert einen Look, der sowohl der Kundschaft als auch dem Juror, Starfriseur DENNY K, ein Lächeln ins Gesicht zaubert?

