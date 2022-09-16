Zwischen Zeitdruck und Traumlook Jetzt kostenlos streamen
Folge 3: Zwischen Zeitdruck und Traumlook
Folge vom 16.09.2022
Der Zeitdruck macht den vier jungen Styling-Talenten gehörig zu schaffen: In wenigen Stunden müssen Greta, Giuseppe, Svenja und Denis Beauty-Träume wahr werden lassen und ihren Kundinnen zu einem neuen Look verhelfen. Starfriseur DENNY K. beobachtet und bewertet sie bei ihrem Vorhaben. Dabei entgeht ihm aber kein einziges Malheur. Wer behält eine ruhige Hand und wer greift bei der Farbwahl daneben?
