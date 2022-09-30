Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Staffel 1Folge 5vom 30.09.2022
47 Min.Ab 6

Es wird bunt im Cut-it Salon. Die vier jungen Styling Talente Eileen, Leonard, Melissa und Miday versuchen, das Beste aus ihren Kundinnen herauszuholen. Doch jede Veränderung braucht Mut - und manchmal auch ein wenig Zeit. Zwischen neuem Selbstbewusstsein und großen Emotionen fließt die ein oder andere Träne. Wer wird Starfriseur DENNY K am Ende von sich überzeugen und den Sieg mit nach Hause nehmen?

