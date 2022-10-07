Umstyling mit Wow-Effekt Jetzt kostenlos streamen
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Folge 6: Umstyling mit Wow-Effekt
46 Min.Folge vom 07.10.2022Ab 6
Starfriseur DENNY K. hofft auf viele neue Looks mit Wow-Effekt und vier junge Stylisten treten an, um ihn zu begeistern. Beim Schneiden und Färben lassen sie ihrer Kreativität freien Lauf. Welches Umstyling überzeugt den kritischen Experten und welcher Jung-Friseur gewinnt das begehrte Styling-Paket?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen