Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Folge 2: Mutige Veränderungen
49 Min.Folge vom 09.09.2022Ab 6
Wer gewinnt den Wettbewerb für das beste Umstyling? Bahar, Chris, Joann und Virginia kommen während der dreistündigen Challenge ordentlich ins Schwitzen. Läuft alles nach Plan, reicht die Zeit und vor allem - gefällt den Kundinnen der neue Look? Am Ende entscheidet Beauty Experte DENNY K, wer den Sieg mit nach Hause nehmen darf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen