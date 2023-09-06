Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Bunte Torten-Deko und herzhafte Brotkreationen

SAT.1Staffel 11Folge 2vom 06.09.2023
Bunte Torten-Deko und herzhafte Brotkreationen

112 Min.Folge vom 06.09.2023Ab 6

In der ersten Challenge sollen die Hobbybäcker:innen ihren Kuchen in Stücke teilen, einzeln ausdekorieren und wieder zusammengesetzt präsentieren. Außerdem erwartet die Jury eine dekorative Torte mit deftigen Creme- und Gemüse-Füllungen. Wer sichert sich eine gute Platzierung und wer muss diese Woche das Backzelt verlassen?

