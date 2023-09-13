Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 3vom 13.09.2023
Diese Woche sollen die Kandidat:innen zeigen, dass man leckere Kuchen und Torten ganz ohne tierische Produkte backen kann. Vegane Kreationen sind gefragt. In der ersten Aufgabe soll Mohn den aromatischen Schwerpunkt der Gebäcke bilden, während außerdem eine Frucht-Komponente eingearbeitet werden muss. Zusätzlich wünscht sich Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt Apfeltaschen, die aus Blätterteig geformt werden.

