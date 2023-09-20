Kulinarische Weltreise mit prall gefüllten KoffernJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 4: Kulinarische Weltreise mit prall gefüllten Koffern
112 Min.Folge vom 20.09.2023Ab 6
Die Kandidat:innen begeben sich diesmal auf eine kulinarische Reise: Zuerst müssen sie eine Variation des südeuropäischen Klassikers Baklava kreieren. Wem gelingt es, das süße Gebäck neu zu interpretieren und gleichzeitig seinen ursprünglichen Charakter zu bewahren? In der Technischen Prüfung gilt es, einen Krapfen in Hotdog-Form zu backen und mit einer fruchtigen Cremefüllung zu versehen. Und auch die dritte Aufgabe hält eine Herausforderung bereit: eine 3D-Torte im Kofferlook.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen