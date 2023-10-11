Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Von herzhaften Überraschungen und doppelten Geschmackserlebnissen

SAT.1Staffel 11Folge 7vom 11.10.2023
Folge 7: Von herzhaften Überraschungen und doppelten Geschmackserlebnissen

108 Min.Folge vom 11.10.2023Ab 6

Im Halbfinale müssen sich die Kandidat:innen ganz besonderen Aufgaben stellen: Sie sollen eine herzhafte Quiche und klassische niederländische Sirupwaffeln backen. Hier ist schnelle und präzise Arbeit gefragt. Außerdem gilt es, eine Torte herzustellen, welche in zwei Hälften zerschnitten und ausdekoriert wird. Dabei sind der Kreativität der Hobbybäcker:innen keine Grenzen gesetzt. Wer kann die Jury mit seinem Talent überzeugen und darf am Ende ins große Finale einziehen?

