Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Vom Schoko-Himmel bis hin zu gesplitterten Torten-Träumen

SAT.1Staffel 11Folge 6vom 04.10.2023
Vom Schoko-Himmel bis hin zu gesplitterten Torten-Träumen

Vom Schoko-Himmel bis hin zu gesplitterten Torten-TräumenJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 6: Vom Schoko-Himmel bis hin zu gesplitterten Torten-Träumen

105 Min.Folge vom 04.10.2023Ab 6

Diesmal dreht sich für die Kandidat:innen alles um die süßeste Versuchung der Welt: Schokolade. Egal ob Sachertorte, Brownies oder Tarte au Chocolat - die Hobbybäcker:innen sollen einen echten Schoko-Klassiker präsentieren. Anschließend haben sie zwei Stunden Zeit, um eine Flammkuchen-Laugenbrezel mit knuspriger Kruste und goldbrauner Farbe zu kreieren. Wer schafft es bis ins Halbfinale und hat somit weiterhin die Chance auf den begehrten Titel?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen