Glutenfreie LeckereienJetzt ohne Werbung streamen
Das große Backen
Folge 6: Glutenfreie Leckereien
120 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 6
Zur Halbzeit wird glutenfrei gebacken: Neben kreativen Kuchen ohne Weizenmehl warten filigrane Mini-Törtchen auf selbstgebackenen Eiswaffeln und täuschend echte Illusions-Torten, die sich perfekt in Alltagskulissen einfügen. Wer Technik, Geschmack und Kreativität vereint, sichert sich einen Platz in der nächsten Runde.
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-14: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen