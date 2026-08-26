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Das große Backen

Glutenfreie Leckereien

SAT.1Staffel 14Folge 6vom 02.09.2026
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Das große Backen

Folge 6: Glutenfreie Leckereien

120 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 6

Zur Halbzeit wird glutenfrei gebacken: Neben kreativen Kuchen ohne Weizenmehl warten filigrane Mini-Törtchen auf selbstgebackenen Eiswaffeln und täuschend echte Illusions-Torten, die sich perfekt in Alltagskulissen einfügen. Wer Technik, Geschmack und Kreativität vereint, sichert sich einen Platz in der nächsten Runde.

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