Folge 12: Verlockendes Angebot

40 Min.Ab 12

Während Nico noch mit der Runde der Schande seines Vaters kämpft, kämpfen die restlichen Promis mit dem einseitigen Speiseplan und den zunehmend schwindenden Kräften. Da kommt ein Deal gerade richtig, aber zu einem hohen Preis. Werden die Promis ihn zahlen?

