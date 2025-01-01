Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promi-Büßen

Tickende Zeitbomben

JoynStaffel 3Folge 6
Tickende Zeitbomben

Tickende ZeitbombenJetzt kostenlos streamen

Das große Promi-Büßen

Folge 6: Tickende Zeitbomben

55 Min.Ab 12

Elsa muss sich bei der "Runde der Schande" ihren Verfehlungen stellen. Wird ihr ihre kurze Zündschnur bei Olivia zum Verhängnis? Sam bekommt ein unmoralisches Angebot, das im Camp für Missgunst sorgt und als wäre das nicht schon genug, müssen alle Promis bei einem neuen Bestrafungsspiel an ihre Grenzen gehen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promi-Büßen
Joyn
Das große Promi-Büßen

Das große Promi-Büßen

Alle 4 Staffeln und Folgen