Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promi-Büßen

Die Karten werden neu gemischt

JoynStaffel 3Folge 9
Die Karten werden neu gemischt

Die Karten werden neu gemischtJetzt kostenlos streamen

Das große Promi-Büßen

Folge 9: Die Karten werden neu gemischt

42 Min.Ab 12

Das erste Tribunal der Loser steht an. Wer kann sich beim Safety-Spiel vor der Rauswahl schützen und wer muss das Camp sofort verlassen? Heftige Auseinandersetzungen lassen Masken fallen und fördern geheim geglaubte Allianzen ans Tageslicht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promi-Büßen
Joyn
Das große Promi-Büßen

Das große Promi-Büßen

Alle 4 Staffeln und Folgen