Das große Promi-Büßen
Folge 15: Überraschung vor dem Showdown
50 Min.Ab 12
In der vorletzten Folge von "Das große Promi Büßen" 2024 spitzt sich die Spannung auf das Finale zu. Eine unerwartete Wahl bringt das Spiel durcheinander und stellt die verbliebenen Promis vor neue Herausforderungen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promi-Büßen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben