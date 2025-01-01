Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promi-Büßen

Vergiftetes Klima im Büßercamp

JoynStaffel 3Folge 14
Vergiftetes Klima im Büßercamp

Vergiftetes Klima im BüßercampJetzt kostenlos streamen

Das große Promi-Büßen

Folge 14: Vergiftetes Klima im Büßercamp

54 Min.Ab 12

Das Bestrafungsspiel fordert Zusammenhalt - können die Promis ihre Differenzen doch noch beiseitelegen und die Bestrafung der gesamten Gruppe verhindern? Anita muss bei der Runde der Schande dem Druck von Olivia Jones standhalten und sich mit ihren Fehltritten auseinandersetzen. Ein Anruf über das Camp-Telefon sorgt für die nächste Eskalation im Büßercamp.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promi-Büßen
Joyn
Das große Promi-Büßen

Das große Promi-Büßen

Alle 4 Staffeln und Folgen