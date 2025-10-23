Das große Promi Büßen ist zurück!Jetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 1: Das große Promi Büßen ist zurück!
53 Min.Ab 12
In der vierten Staffel von "Das große Promi Büßen" ruft Moral-Majestät Olivia Jones erneut die schlimmsten Skandalpromis des Landes ins Büßercamp, um sie mit ihren Fehltritten zu konfrontieren. Zehn Stars stellen sich ihrer Vergangenheit und wollen für ihre öffentlich begangenen Fehltritte geradestehen. Unter den Promis lodern noch einige unausgesprochene Streitigkeiten aus der Vergangenheit und schon die Konsequenzen des ersten Spiels werden zur nervlichen Zerreißprobe.
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promi-Büßen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben