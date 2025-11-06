Das große Promi-Büßen
Folge 7: Mit allen Wassern gewaschen
49 Min.Ab 12
Der Streit zwischen Belly und Linda findet ein folgenschweres Ende und auch bei Edith und Vanessa droht die nächste Eskalation. Ein Deal steht nicht nur im Raum, sondern mitten im Büßercamp. Und auch, wenn sich auf dem Erzberg die Spannung erhöht, müssen die Promis bei einem neuen Kopfgeldspiel zusammenhalten.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben