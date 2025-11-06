Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promi-Büßen

Staffel 4Folge 7
Folge 7: Mit allen Wassern gewaschen

49 Min.Ab 12

Der Streit zwischen Belly und Linda findet ein folgenschweres Ende und auch bei Edith und Vanessa droht die nächste Eskalation. Ein Deal steht nicht nur im Raum, sondern mitten im Büßercamp. Und auch, wenn sich auf dem Erzberg die Spannung erhöht, müssen die Promis bei einem neuen Kopfgeldspiel zusammenhalten.

