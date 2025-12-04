Wer schafft den Sprung ins Finale?Jetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 16: Wer schafft den Sprung ins Finale?
53 Min. Ab 12
Rafi und Jörg haben die meisten Stimmen im "Tribunal der Loser" bekommen. Die Gruppe muss nun bestimmen, wer das Camp verlassen muss. Außerdem entscheidet sich in spannenden Zweier-Duellen, welche Promis ins Finale von "Das große Promi-Büßen" 2025 einziehen.
Das große Promi-Büßen
