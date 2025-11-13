Das große Promi-Büßen
Folge 8: Ego-Trip mit Folgen
46 Min.Ab 12
Raffi ekelt sich vor dem Latrinendienst und will sich davor drücken, doch er hat die Rechnung ohne seine Mitstreier:innen gemacht. Vanessa hingegen hat ein anderes Problem: Sie muss zur Runde der Schande und fürchtet sich vor der Reaktion der Gruppe. Auch das unmoralische Angebot des Deal-Telefons sorgt für mächtig Unruhe im Büßercamp.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
