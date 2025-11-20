Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promi-Büßen

Absprachen, Aussprachen und das erste "Tribunal der Loser"

JoynStaffel 4Folge 12vom 20.11.2025
Absprachen, Aussprachen und das erste "Tribunal der Loser"

Absprachen, Aussprachen und das erste "Tribunal der Loser"Jetzt kostenlos streamen

Das große Promi-Büßen

Folge 12: Absprachen, Aussprachen und das erste "Tribunal der Loser"

47 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Die Runde der Schande wirkt bei Rafi nach, denn er ist plötzlich ganz kleinlaut und nachdenklich. Laut wird es hingegen bei Diogo, denn er gerät nicht nur mit Serkan aneinander, sondern auch Emma und Vanessa stellen sich plötzlich gegen ihn. Außerdem steht das erste "Tribunal der Loser" an. In diesem entscheidet sich, wer das Camp verlassen muss.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promi-Büßen
Joyn
Das große Promi-Büßen

Das große Promi-Büßen

Alle 4 Staffeln und Folgen