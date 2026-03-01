Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promibacken

Bunte Kombinationen mit Anna-Carina und Arabella

SAT.1Staffel 10Folge 5vom 11.03.2026
Bunte Kombinationen mit Anna-Carina und Arabella

Das große Promibacken

Folge 5: Bunte Kombinationen mit Anna-Carina und Arabella

120 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 6

In Woche fünf backen die Promis ein Kleingebäck gleich doppelt:einmal süß, einmal herzhaft. Beide Varianten sollen sich optisch gleichen, obwohl sie geschmacklich komplett unterschiedlich sind. Außerdem backen die Promis fluffige, rosa Schaumküsse im Flamingo-Look: Auf knusprigem Waffelboden entsteht eine Baiserkuppe mit rosa Glasur und einem feinen Flamingo-Hals aus Ruby-Kuvertüre. Zuletzt präsentieren die Promis halbe Torten als kreative, essbare Kunstwerke auf Leinwänden.

