"Promis in Plunderpanik"Jetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 4: "Promis in Plunderpanik"
117 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6
Die Promis backen sechs identische Plunderteilchen aus touriertem Hefeteig. Diese sollen mit feiner Creme und Obst überzeugen. Außerdem stellen die Promis filigrane Baiser-Muscheln her, die mit Vanillecreme und Kompott gefüllt und mit einer Physalis verziert werden. In der finalen Aufgabe dreht sich alles um das Motto "Eis, Eis, Baby!": Die Promis gestalten 3D-Torten, die ihre Lieblingseissorten kreativ nachbilden. Echtes Eis ist dabei jedoch tabu.
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Alle Staffeln im Überblick
Das große Promibacken
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 5-10: SAT.1 & © Season 1: Sat.1
Enthält Produktplatzierungen