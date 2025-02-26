Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 2vom 26.02.2025
119 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 6

Die zweite Woche startet salzig: In der Challenge "Herzhaftes Pull Apart Bread" soll ein Zupfbrot mit einer leckeren Füllung gebacken werden. Bei der Ausdekorierung und Zusammensetzung ist Kreativität gefragt. In der Technischen Prüfung backen die Promis eine Apfelrosen-Tarte. Nur wer eine elegante Tarte herstellt, kann die Jury überzeugen. In der letzten Wochenaufgabe backen die Promis 3D- oder Motivtorten, die sich ihren liebsten Anlässen zu Feiern widmen.

SAT.1
