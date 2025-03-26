Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 6vom 26.03.2025
115 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 6

In Woche sechs wagen sich die Stars und Sternchen an eine besonders verschachtelte Aufgabe: Aus mindestens zwei verschiedenfarbigen Böden sollen sie eine Schachbretttorte zaubern. In der Technischen Prüfung erhofft sich Juror Christian von den Promis einen saftigen Mandelbiskuit mit einer zarten Vanillecreme und eleganter weißer Schokoladenglasur.

