Steigendes Back-Niveau und ein folgenschwerer Unfall

SAT.1Staffel 9Folge 4vom 12.03.2025
Folge 4: Steigendes Back-Niveau und ein folgenschwerer Unfall

115 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 6

Die Jury möchte den Klassiker Apfelstrudel in allen erdenklichen anderen süßen und herzhaften Varianten kennenlernen. Kirsch, Pflaume, Spinat oder Tomate - alles außer Apfel ist hier erlaubt. In der Technischen Prüfung werden die allseits beliebten Nussecken nach Christians Rezept gebacken. Mit der finalen Aufgabe der vierten Woche wird es bunt: Gewünscht ist eine Torte in einer Farbe nach Wahl mit dem perfekten Farbverlauf von hell zu dunkel.

