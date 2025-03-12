Steigendes Back-Niveau und ein folgenschwerer UnfallJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 4: Steigendes Back-Niveau und ein folgenschwerer Unfall
115 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 6
Die Jury möchte den Klassiker Apfelstrudel in allen erdenklichen anderen süßen und herzhaften Varianten kennenlernen. Kirsch, Pflaume, Spinat oder Tomate - alles außer Apfel ist hier erlaubt. In der Technischen Prüfung werden die allseits beliebten Nussecken nach Christians Rezept gebacken. Mit der finalen Aufgabe der vierten Woche wird es bunt: Gewünscht ist eine Torte in einer Farbe nach Wahl mit dem perfekten Farbverlauf von hell zu dunkel.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promibacken
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen