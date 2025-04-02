Ein flammendes HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 7: Ein flammendes Halbfinale
117 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 6
In Woche sieben müssen die Promis kreativ werden: Gewünscht sind Variationen des beliebten Desserts Crème Brûlée. Ob Torte, Macarons, Hörnchen oder Eclairs - die elementaren Geschmackskomponenten stehen im Vordergrund. In der technischen Prüfung wünscht sich Betty ein blumiges Bouquet zum Anbeißen. In der dritten Aufgabe dürfen die Stars das Studio mit ihren Gebäcken erhellen. Das Ziel ist eine Torte mit selbst ausgewähltem Thema, in die eine Lichtquelle integriert wird.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen