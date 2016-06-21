Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 21.06.2016: In den Canyons von Oregon
44 Min.Folge vom 21.06.2016Ab 6
Nachts fallen die Temperaturen in den Canyons von Oregon weit unter den Gefrierpunkt, und die Ressourcen sind begrenzt. Deshalb müssen Bill McConnell und Grady Powell - was die Verpflegung betrifft - fürs Erste mit Sonnenblumenkernen Vorlieb nehmen. Ein wärmendes Lagerfeuer ist in der lebensfeindlichen Umgebung ebenfalls von entscheidender Bedeutung, denn dem Duo droht Gefahr durch Unterkühlung. Die beiden Männer kämpfen sich in dieser Folge durch eine felsige Einöde, die sie physisch an ihre Grenzen bringt.
Genre:Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
